حالة الطقس: اجواء ربيعية حتى نهاية الاسبوع ودرجات الحرارة اعلى من معدلها بقليل

رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في المناطق الساحلية، والأغوار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

كما يكون الجو، يوم غد الثلاثاء، ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية، ودافئا في المناطق الساحلية، والأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء المقبل، يكون الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في المناطق الساحلية، والأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في المناطق الساحلية، والأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.