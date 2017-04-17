الاحتلال يغلق مكتبتين وينصب حواجز في الخليل

الخليل/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مكتبتين، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلداتها.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مكتبتي حسام قرب جامعة بوليتكنيك فلسطين، ومحمد قرب جامعة الخليل الثقافيتين، بدعوى “التحريض على تنفيذ عمليات ضد الاحتلال.”

كما نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا قرب مدرسة “النهضة الأساسية للذكور”، بمنطقة جرون جراد بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدات سعير، وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.