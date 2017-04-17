حزب الشعب يدعو لأوسع تحرك جماهيري لنصرة الأسرى

غزة/PNN- دعا حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين، إلى أوسع تحرك جماهيري لنصرة الأسرى في معركة الحرية والكرامة، احتجاجا على ظروف اعتقالهم داخل سجون الاحتلال ومن اجل تحسين ظروف اعتقالهم عبر اعتمادهم قائمة من مطالبهم العادلة التي يخوضون الإضراب بشكل موحد من اجل تحقيقيها.

وحيا الحزب في بيان له، الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال، في السابع عشر من نيسان، الذي يحييه شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده كيوم للأسير الفلسطيني.

ودعا الحزب جماهير شعبنا في المدن والقرى والمخيمات داخل الوطن وفي الشتات، على التعبير عن وقوفهم الى جانب الأسرى في معركة الحرية والكرامة التي قرر الأسرى خوضها، مشددا على أهمية المشاركة بفعالية في المسيرات الحاشدة التي ستنطلق اليوم من مختلف الميادين الرئيسة في عدد من محافظات الوطن.

واشاد بصمود الأسرى الإبطال وخوضهم لمعركة الحرية والكرامة التي قرروها، معتبرا أن يوم السابع عشر من نيسان يوم الأسير الفلسطيني هذا العام وهو يتزامن مع بدء الأسرى بالإضراب عن الطعام، “يغدو يوماً وطنيا لا بد وان تتجسد فيه كل معاني الوحدة الوطنية والعمل معا في كافة المجالات من اجل نصرة الأسرى ومطالبهم العادلة بعيدا عن مناكفات الانقسام وتداعياته المؤلمة”.