وقفة تضامنية مع الأسرى في طولكرم

طولكرم/PNN- نفذ موظفو مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع يوم الأسير، واعلان الأسرى الاضراب عن الطعام.

وقالت مديرة التربية والتعليم في طولكرم سلام الطاهر إن وزارة التربية والتعليم العالي تحرص كل الحرص على المشاركة في الفعاليات التضامنية مع إضراب أسرى الحرية في معتقلات الاحتلال، تجسيدا لروح الانتماء للحركة الأسيرة والتعبير عن الواجب الوطني.

وأضافت أن هذه الفعاليات شملت أيضا مدارس المحافظة حيث تم قراءة رسالة المناضل الأسير مروان البرغوثي الموجهة للمدارس أمام الطلبة في الطابور الصباحي بعد رفع العلم الفلسطيني والنشيد الوطني، وقيام الطلبة بإضراب رمزي عن الطعام لمدة ساعة واحدة مع بداية الدوام.