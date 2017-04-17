منظمة التعاون الاسلامي تدعو لتدويل قضية الاسرى الفلسطينيين

رام الله/PNN- أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن مساندتها لقضية الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجددت تقديرها ودعمها لصمودهم وإصرارهم على الإضراب عن الطعام من اجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع، في ظل ما يتعرضون له من إجراءات إسرائيلية تعسفية ومعاملة غير إنسانية وحرمان من الحقوق الأساسية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تأييد المنظمة لمطالب الأسرى الفلسطينيين المشروعة ومواصلة الجهود من أجل تحقيق الحرّيةِ والعدالة والكرامَةِ لهم، مشدداً كذلك على أهمية تدويل قضيتهم في المحافل الدولية، وفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحقهم. وطالب العثيمين في الوقت نفسه المجتمع الدولى بالتحرك من اجل إلزام إسرائيل احترام أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وكافة أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة.