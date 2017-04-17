برشلونة ضد يوفنتوس.. ريمونتادا جديدة ام سيناريو 2013؟

برشلونة/PNN- تأمل جماهير برشلونة في تحقيق انتفاضة تاريخية جديدة، هذه المرة أمام يوفنتوس الإيطالي، عندما يلتقي الفريقان بعد غدٍ، الأربعاء على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتلقى برشلونة هزيمة مذلة أمام السيدة العجوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “يوفنتوس أرينا” الأسبوع الماضي، ولكن جماهير البلوجرانا لا تزال تحلم بـ”ريمونتادا” جديدة مثلما حدث أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور الماضي من البطولة الأوروبية.

وخسر الفريق الكتالوني برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان على ملعب “حديقة الأمراء” في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، لكنه عاد في لقاء الإياب بفوز تاريخي (6-1) قاده للتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

ورغم حلم جماهير برشلونة بالعودة أمام يوفنتوس، فإنها تخشى، في الوقت نفسه، تكرار سيناريو عام 2013 الكارثي، وتحديدا أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري الأبطال.

بالعودة 4 سنوات إلى الخلف، فإن برشلونة تعرض لهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونيخ برباعية نظيفة على ملعب “أليانز أرينا” في نصف نهائي البطولة الأوروبية، وفي ظل حماس كبير من مشجعي الفريق الكتالوني بالإياب، خسر البلوجرانا مجددا بثلاثية دون رد على ملعب “كامب نو” في سقوط مدوٍ.

ومن الوارد حدوث ذلك السيناريو مجددا أمام يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل، ويخسر الفريق الكتالوني على أرضه نظرا لهشاشة دفاعه الواضحة هذا الموسم وتحديدا خلال المباريات الأخيرة سواء في الليجا أو دوري الأبطال، علما بأن شباك البارسا تلقت 12 هدفا بالبطولة الأوروبية هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يتمتع هجوم البيانكونيري بقوة كبيرة بقيادة الثنائي الأرجنتيني جونزالو هيجواين، وباولو ديبالا، القادرين على إلحاق الهزيمة ببرشلونة وسط جماهيره، والتأهل لنصف النهائي، ومن ثم التفكير في حصد اللقب الغائب عن خزائن الفريق الإيطالي منذ عام 1996.

المصدر: كووورة.