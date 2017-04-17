توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تسوية الاراضي والمياه وبلدية جيوس ( محافظة قلقيلية)

الإثنين/PNN- وقع رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه القاضي موسى شكارنة اتفاقية تعاون مع بلدية جيوس، محافظة قلقيلية في اطار استمرار التعاون فيما بين هيئة تسوية الاراضي والمياه والبلديات والمجالس المحلية والقروية ، بحضور رئيس البلدية عبد الله الخطيب والوفد المرافق معه وذلك لاعلان التسوية في منطقة اختصاص البلدية وذلك بتاريخ 2017/04/17.

ويترتب عليه اصدار امر التسوية ومباشرة العمل في المنطقة، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون انشاء هيئة تسوية الاراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016.