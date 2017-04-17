روبن يقلل من تاثير الغيابات امام ريال مدريد

برلين/PNN- قلل الهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونيخ الألماني، من تأثير الغيابات في صفوف فريقه قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسان إياب دور الـ8، بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض بايرن ميونيخ، للهزيمة على ملعبه “أليانز أرينا” للهزبمة أمام الفريق الملكي، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما بالذهاب.

ولم تتضح الرؤية بعد حول مشاركة جيروم بواتينج وماتس هوميلز، قلبي دفاع البايرن، أمام ريال مدريد، بعد عودتهما من الإصابة.

وقال روبن، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “أول فرصة لنا في مدريد يجب أن تكون هدفًا، لا يمكن أن نقدم أقل مما قدمناه بالذهاب، نريد أن نستعد جيدًا ونجعل المباراة لنا”.

وأضاف نجم تشيلسي وريال مدريد السابق: “سوف نكافح حتى يلعب الجميع في مدريد ولكن بالنهاية تشكيلتنا سوف تكون جيدة بغض النظر عن الفريق الذي سوف يدخل اللقاء”.

وأتم روبن تصريحاته: “الغيابات ليست عذرًا، أنا دائمًا ما أثق في اللاعبين، ونحن نثق في بعضنا البعض، وهذا الشيء الأهم”.

المصدر: كووورة.