لندن/PNN- أكدت تقارير صحفية بريطانية أن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي مهتمان بضم حارس مرمى مانشستر سيتي المعار حاليا إلى تورينو الإيطالي، جو هارت، الصيف المقبل.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن اهتمام جوزيه مورينيو، وأنطونيو كونتي، مدربي الفريقين يأتي في وقت يخشيان فيه من خسارة خدمات حارسيهما، الإسباني دافيد دي خيا والبلجيكي تيبو كورتوا، في ظل سعي ريال مدريد للحصول على توقيع واحد منهما.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع حارس جديد قبل بداية الموسم المقبل لخلافة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي انخفض مستواه هذا الموسم.

وارتبط اسم دي خيا طويلا مع ريال مدريد، وكاد ينتقل إليه صيف العام 2015 لولا نعثر الصفقة في الزفير الأخير من فترة الانتقالات بسبب التأخر في إرسال الأوراق اللازمة للاتحاد الدولي.

أما كورتوا فهو من بين اللاعبين الذي يريد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ضمهم بعد الأداء المبهر للحارس البلجيكي مع تشيلسي خلال الموسم الحالي.

ولا يبدو مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا مهتما بالإبقاء على هارت، ويطلب النادي 25 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عنه بشكل نهائي، وهو مبلغ قد ينخفض في حال جاءت العروض من أندية خارج إنجلترا.