الحمد الله يتسلم التقرير السنوي السابع للنيابة العامة لعام 2016

رام الله/PNN- تسلم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله التقرير السنوي السابع للنيابة العامة لعام 2016، من النائب العام د. احمد براك، بحضور وفد من مدراء الدوائر النيابية ورؤساء النيابات.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها النيابة العامة والنقلة النوعية التي يشهدها قطاعي العدالة والقضاء في فلسطين، من خلال النهوض بالقوانين العصرية التي تدعم سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

واطّلع الحمد الله من النائب العام والوفد المرافق على أهم الانجازات التي حققتها النيابة والخطط التي تعمل عليها بالإضافة إلى أهم احتياجاتها ومطالبها، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم لعمل النيابة والعمل على تلبية احتياجاتها حسب الإمكانيات المتاحة.