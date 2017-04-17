بالفيديو: اصابات بالاختناق اثر قمع الاحتلال لمسيرة تضامنية مع الاسرى

وكانت المسيرة الجماهيرية التضامنية مع الأسرى، التي دعت لها القوى، والفصائل الوطنية، انطلقت من منطقة “باب الزقاق” مخترقة شارع القدس، الخليل، وصولا الى المدخل الشمالي لبيت لحم، حيث قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المدمع، وتم معالجتهم ميدانيا.

ورفع المشاركون خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى، ولافتات تندد بسياسة الاحتلال بحق الأسرى، مطالبين المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية بالضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالب الاسرى العادلة.

كما طالبوا أبناء شعبنا بالالتفاف حول إضراب الأسرى في معركتهم التي يخوضونها ضد مصلحة السجون، لنيل مطالبهم المشروعة، ومساندتهم في هذه المرحلة، التي يجدد فيها أسرانا تمسكهم بعدالة قضيتهم.

شرعت الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي بقيادة الاسير القائد مروان البرغوثي، صباح اليوم الاثنين، بإضراب مفتوح عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم ضد سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الاداري ومنع الزيارات وغيرها من الانتهاكات بحقهم.