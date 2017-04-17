الحمد الله يبحث مع المفوض العام للاونروا سبل تطوير خدمات الصحة والتعليم

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

وبحث الحمد الله مع كرينبول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن، مع التركيز على اللاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب السورية ومحاولة تقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم، نظرا للواقع المعيشي الصعب الذي يواجهونه.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على انه لا تغيير على المناهج التي تدرس في مدارس وكالة الغوث، وأي تعديل عليها يتم بالمشاورات الكاملة مع وزارة التربية والتعليم.

واستعرض رئيس الوزراء آخر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لا سيما الانتهاكات بحق الأسرى، واستمرار سياسة التوسع الاستيطاني، كما استعرض الأزمة المالية في ظل تراجع المساعدات الخارجية المقدمة للفلسطينيين.