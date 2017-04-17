بالصور: مواطنون يناشدون سلطة المياه لتحسين مجاري الصرف الصحي في حارة الفواغرة

بيت لحم- PNN- ناشد المواطن تيسير الحاج من سكان حارة الفواغرة بمدينة بيت لحم سلطة المياه لتحسين مجاري الصرف الصحي في تلك المنطقة.

وقال المواطن الحاج في حديث لشبكة PNN: أن هناك خط مجاري غير صالح، وناشد المسؤولين في بلدية بيت لحم ودائرة المياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاصلاح خط مجاري الصرف الصحي، كونه يشكل مكرهة صحية ورائحة كريهة جدا ما ادى لتجمع الحشرات .

وأكد المواطن بأن المشكلة بدأت منذ ثلاثة شهورولم يتم حلها حتى الان، وتقوم البلدية بارسال موظفيها للاطلاع على المشكة دون القيام باية حلول.

وقال تيسير أن هذه المشكلة تؤثر على 6 عائلات لانه الطريق الوحيد المؤدي إلى منازلها، ما يضطر الأهالي والأطفال السير على المياه الملوثة . ومع قدوم الصيف ستتفاقم .

وقال مسؤول الإعلام في سلطة المياه عوني جبران: أن لا علم لهم في المشكلة وسيباشرون بارسال طاقم في أسرع وقت لمعاينة الخط وإصلاحه.