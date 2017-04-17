وزير العدل يدعو المجتمع الدولي لنصرة الاسرى والانحياز للحق والعدل والقانون الدولي

رام الله/PNN- دعا وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاقيات جنيف، لتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية لنصرة أسرى الحرية في فلسطين، والانحياز إلى الحق والعدل والقانون الدولي، ووقف حملات القمع والتصعيد الإسرائيلي الشرس بحق الأسرى في معتقلات الاحتلال، ومساندة شعبنا في مسيرته الكفاحية لإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقه المشروع في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال أبو دياك، في بيان لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، “يأتي يوم الأسير في هذا العام 2017 الذي سيكون عام الحرية لشعبنا ولأسرى الحرية، وما زال شعبنا ومنذ الاحتلال الاسرائيلي قبل تسعة وستين عاما يدفع ثمن الحرية والبقاء ويقدم الأسرى والشهداء ويواصل شعبنا المسيرة النضالية نحو الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، ويتجدد الأمل بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، حيث يتناغم الفعل السياسي والإنجاز الدبلوماسي في أيقونة واحدة مع الفعل النضالي المتراكم والمقاومة الشعبية والصمود على الأرض، ويصب في بوتقة نضالية وطنية واحدة، والذي يجب أن يتكامل مع هبة الحركة الأسيرة في المعتقلات الإسرائيلية التي تنطلق شرارتها الأولى من جديد في هذا اليوم.

وأضاف “ينبعث من جديد الصوت الهادر لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها أسرانا من خلف أسوار السجون، حيث يدافع الأسرى بعزيمتهم التي لا تلين عن حقهم في الحرية والحياة وفي الكرامة الإنسانية، ليعيدوا المعركة إلى أولها، يتلون كلمتهم من ميدان المواجهة مع الاحتلال، ينتصرون المرة تلو الأخرى لعزتهم وكرامتهم وإنسانيتهم وحقوقهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والملحقات الإضافية لاتفاقيات جنيف.

ودعا وزير العدل أبناء شعبنا في الوطن والشتات وكل أحرار العالم، للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعان في سجون الاحتلال.