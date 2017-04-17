الشرطة تضبط 350 قطعة اثرية داخل منزل في الخليل

الخليل/PNN- ضبطت الشرطة، اليوم الاثنين، 350 قطعة أثرية مختلفة داخـــل منزل أحد المواطنين في مدينة دورا جنوبي الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: ” بأنه وبناء على معلومات تلقتها الشرطة تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على مجموعة من القطع الأثرية داخل منزله بمدينة دورا , على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من آثار ” .

وأضاف البيان بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت شرطة السياحة والاثار بداخل المنزل على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية بلغ عددها 350 قطعة تعود لعصور مختلفة بالإضافة لعثورهم على آلة الكترونية تستخدم للكشف عن المعادن والآثار , بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه القطع والقبض على صاحب المنزل , والذي اعترف بقيامه بالتنقيب والاتجار بالقطع الأثرية وحيازته لها .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .