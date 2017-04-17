وفد من ائمة وخطباء المساجد يكرمون المحافظ رمضان

جنين/PNN- كرم وفد من أئمة وخطباء المساجد في محافظة جنين المحافظ اللواء إبراهيم رمضان ، وذلك خلال زيارتهم ، اليوم إلى مبنى المحافظة ، تقديرا لجهوده في دعم المؤسسات الخيرية وحملة دعم حملة جمع التبرعات لصالح مستشفى السرطان وأمراض الدم ، ومتابعته شخصيا لعدد من الحالات التي تحتاج إلى المساعدة والإسناد التي تعيش بضائقة . وترأس الوفد مدير الأوقاف الشيخ صلاح جودة ، وبحضور ومديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي .

وفي كلمته قال المحافظ رمضان: “يقع على الأئمة مسئولية وطنية لقضايا أبناء شعبنا ، واليوم نشهد الأراضي الفلسطينية تضامنا واسعا مع أبناءنا المعتقلين في سجون الاحتلال ، الذين أعلنوا عن إضراب شامل للمطالبة بتحسين أوضاعهم والالتفاف إلى قضيتهم العادلة والتضامن معهم في إضرابهم بمستوى يرتقي بنضالهم وعذاباتهم . وأكد المحافظ رمضان على حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه ، لأنا جميعا في سجن كبير خاضع لعنف وتعنت سلطات الاحتلال . مشيرا غلى صعوبة الوضع وان هنالك جيل قادم أشد عنفوانا من الجيل الحالي ، ولهذا فإن شعبنا يجب ان يسعى إلى التخفيف عن نفسه ببسط الأمن الاجتماعي ، ونشر السلم الأهلي والمحبة والتكاتف بين الجميع”.

وأضاف المحافظ لا بد من سلام حقيقي وعادل على أرضنا ، والالتفاف حول الفعاليات التي تدعم الأسرى ماديا ومعنويا ، على المستويين الشعبي والرسمي . لأننا جميعا مطالبين لأن نكون مع ذوي الأسرى والتخفيف عنهم ودعم صمود أبناء هم الأسرى .

فيما أشار مدير الأوقاف إلى تخصيص خطبة يوم الجمعة عن قضية الأسرى ، وحشد التضامن الجماهيري للوقوف بجانبهم وإسنادهم في معركة الحرية .

وقدم الوفد مصحفا مزخرفا إلى المحافظ رمضان ، تقديرا له لجهوده في دعم قضايا المجتمع المحلي .