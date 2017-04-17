ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.25%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 782 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 525.88 نقطة، مرتفعا 1.34 نقطة عن آخر جلسة تداول،مدعوما بارتفاع مؤشر غالب قطاعاته مع استقرار مؤشر قطاع التأمين.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.50%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.10%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 573 ألف سهم في 258 صفقة، وجرى فيها التداول على أسهم 19 شركة، ارتفع منها سهم 8 شركات، وانخفض سهم 3 شركات، واستقر سهم 8 شركات.

والشركات التي ارتفع سهمها كانت: الاتحاد للأعمار والاستثمار، وسجاير القدس، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للكهرباء، والبنك الوطني.

وانخفض سهم شركات الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، والبنك الإسلامي العربي، ومطاحن القمح الذهبي.

واستقر سهم الشركات التالية: أبراج الوطنية، والمجموعة الأهلية للتأمين، والعربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، وبنك فلسطين، والقدس للمستحضرات الطبية، والوطنية لصناعة الكرتون، والاتصالات الفلسطينية، وسند للموارد الإنشائية.