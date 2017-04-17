3 مشروبات اكثر فعالية من ماء الليمون لخسارة الوزن اكتشفيها

لليمون الممزوج في الماء أهميته الكبيرة؛ إذ يسهم في إنقاص الوزن بشكل كبير، كما يساعدكِ على إذابة الدهون من منطقة البطن والجهاز الهضمي، عدا عن كونه مضاد للأكسدة.

– ماء الليمون مع النعناع: يساعد على تهدئة العضلات المتشنجة وخصوصاً في الجهاز الهضمي، لكن استخدميه بحذر إن كان لديكِ ارتداد مريئي؛ ذلك أنه يفاقمه. ستجدين رائحة النعناع هي الطاغية وكذلك نكهته، ما يمنحكِ انتعاشاً عالياً وقابلية كبيرة لخسارة الوزن.

– منقوع الزنجبيل والبابونج: يمنحكِ قدرة عالية على إنقاص الوزن، عدا عن كونه يساعد على تهدئة السعال والتخلص من البلغم.

– شراب العسل والميرمية: شريطة أن يكون العسل طبيعياً تماماً، وأن يصار لنقع الخليط طوال الليل. يمنحكِ هذا المزيج قدرة على خسارة الوزن كما يخلصكِ من الغازات والتشنجات في الجهاز الهضمي.

المصدر: MSN.