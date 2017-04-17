قشور البصل أثمن من البصل نفسه في سويسرا!

قد تُفاجأ أن قشور البصل في سويسرا أثمن من البصل نفسه! ذلك الجزء الذي لا نفكِّر مرتين عند التخلص منه، يحرص السويسريون على شرائه بسعرٍ مرتفع نسبيًا لسببٍ يجدونه مهم!.

حيث تُعتبر قشور البصل بديلًا طبيعيًا للأصباغ الكيمائية من أجل صباغة البيض بمناسبة اقتراب ما يُعرف باسم “عيد الفصح” لدى المسيحيين.

في جميع أنحاء العالم، يتم تزيين البيض بالألوان والأصباغ المختلفة مع اقتراب هذه المناسبة. وعادةً ما تُستعمل ملونات طعام كيميائية من أجل ذلك. لكن في سويسرا، يُفضّل الكثير من الناس استبدال تلك الأصباغ الكيميائية بأخرى طبيعية عبر غلي البيض أبيض اللون مع قشور البصل التي اختيرت خصيصًا لصباغته.

فليس من المستغرب أن تجد في المحال التجارية السويسرية قشر بصل مغلَّف للبيع بسعرٍ مرتفع نسبيًا! ونشرت صحيفة “أوبزرفر” الأوكرانية مؤخرًا مقالًا عن هذه الممارسة الشعبية في سويسرا. ويبدو أن الصحيفة قد تلقت عددًا من الصور من قرائها الذين زاروا سويسرا من قبل وعثروا على أكياس قشور بصل في السوبر ماركت والمتاجر! –

وكما يظهر في الصورة التي نشرتها الصحيفة، فإن 85 غرامًا من قشر البصل يُباع بتكلفة 2.8 فرنك سويسري (2.84 دولار أو 10.5 ريال سعودي). ما يعني أن الكيلو الواحد يُباع بسعر 33.5 دولار (124 ريال سعودي)! ففي كل سنة ومع اقتراب حلول مناسبة “عيد الفصح” لدى المسيحيين، يُصبح شائعًا رؤية هذه الأكياس تُباع في المحلات والمتاجر.

المصدر: وكالات