ألونسو يكشف سبب عدم انضمامه لبرشلونة

مدريد/PNN – واصل الإسباني المخضرم تشابي ألونسو، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني الحالي، الكشف عن المزيد من التفاصيل حول مسيرته الرياضية والتي سوف تنتهي بنهاية الموسم الحالي حيث أعلن عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ولعب تشابي ألونسو في مسيرته الاحترافية في 5 أندية هي ريال سوسييداد وإيبار وريال مدريد في إسبانيا، وليفربول الإنجليزي وحاليًا بايرن ميونيخ الألماني، كما مثل المنتخب الإسباني في مناسبات عديدة.

وقال ألونسو في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية: “كنت جيدًا في ريال مدريد وقد أردت الدخول في تحدٍ جديد مع نادي أوروبي كبير، وبعدها ظهر بايرن ميونيخ”.

وتحدث عن العودة إلى سانتياجو برنابيو وقال: “سوف تكون عودة مؤثرة وعاطفية، أتذكر عندما زرنا أولدترافورد كان كريستيانو رونالدو معنا واستطاع التغلب على العاطفة، سيكون لي فرصة لوداع هذا الجمهور الذي احترمني دائمًا وأنا أبادله الاحترام نفسه”.

وأكد ألونسو أنه كان قريبًا من برشلونة قبل أن ينتقل لريال مدريد وقال: “رافاييل بينيتز (مدرب ليفربول وقتها) أراد بيعي، وكان هناك محادثات بينه وبين جوارديولا (مدرب برشلونة وقتها)، الذي كان يرى أنني مناسب لأسلوبه، لكن كانت الشكوك تساوره بسبب وجود بوسكيتس، وفي النهاية جوارديولا اختاره وكان على حق”.

وأضاف ألونسو: “في ريال مدريد هناك الفوز بالكؤوس والألقاب، لكن لا يوجد مكان داخل مقر التدريبات وإلا فيه صورة لدوري أبطال أوروبا وهذا يؤكد لك التاريخ الكبير لهذا الفريق”.

وأخيرًا، عن مباراة العودة في البرنابيو يوم الثلاثاء المقبل قال: “هناك فرق يمكنك التنبؤ بما يمكن أن تفعله، لكن ريال مدريد يمكنه أن يسجل بأي شكل من الأشكال، فأمام نابولي راموس سجل هدفين، مدريد لديه اللاعبين المناسبين لجعل الأمور سهلة في أي وقت، يبدو أنهم يعرفون أنهم سيفوزون بالمباريات على أي حال”.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا انتهت بفوز الملكي بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات