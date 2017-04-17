ترطيب القدمين بقشر الموز

هل فكرتِ يوماً عزيزتي أن وجود ثمرة الموز في متناول يديك أمر في غاية الأهمية. وذلك يعود لأسباب عديدة.

أولاً أن ثمرة الموز تحمل لك، لصحتك وجمالك الكثير من الفوائد. ولكن ليس هذا فحسب بل يمكنك أيضاً الاستفادة من قشر الموز في العديد من الاستخدامات الجمالية. مثل تبييض الأسنان.

وسنكشف لك اليوم أيضاً استخداماً رائعاً آخر لقشر الموز وهو ترطيب قدميك الجافتين.انتظر ماذا؟ اتضح هي معبأة داخل كل قشر مع الأحماض الأمينية ونصف طن من الفيتامينات المغذية (مثل A، B، C و E) أن تهدئة وتليين الجلد، وجفاف وحكة.

يمكنك إذاً اتباع هذه الخطوات للحصول على قدمين ناعمتين:

قومي بفرك باطن قدميك الجافتين بقشرة الموز من الجهة اللزجة، اتركيها قليلاً ثم قومي بغسلها بالماء.

كرري هذه العملية لبضعة أيام حتى تحصلي على قدمين ناعمتين كالحرير.

المصدر: وكالات