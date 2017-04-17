7 نصائح تخزين الملابس الشتوية

مع انتهاء موسم الشتاء، تبدّل كثيرات ملابس الصيف أو الربيع بتلك الشتوية، عبر تخزين هذه الأخيرة بشكل يحافظ على جودتها حتى الموسم الآتي. ولهذه الغاية، تُفيد الأفكار الآتية:

1. فرز الملابس والأحذية للتخلّص من تلك منتهية الصلاحية، والتي لم تعد تناسب شكل الجسم أو الموضة الرائجة.

2. غسل الملابس وكيّها. علمًا بأن القطع المتسخة تجذب العثة ويصعب تنظيفها في الموسم الآتي، خصوصًا في حال كانت مبقّعة.

3. الاستعانة بأكياس القماش لتغليف الملابس، فهي تسمح بتهوئتها، نظرًا إلى احتواء الأكياس المذكورة على المسام التي تتيح إدخال الهواء إلى الملابس.

4. تخزين الملابس في أماكن جافّة ومظلمة، بعيدًا من الرطوبة المتسبّبة بإتلاف القطع.

5. تقسيم الملابس حسب نوعها، من خلال فصل ملابس الصوف عن الحرير والجلد التي تتطلّب تعليقها للحفاظ عليها من التجاعيد.

6. لتعطير الملابس، يمكن نثر مكعبات المسك أو توزيع المناديل الورقية المُبلّلة بأحد أنواع الزيوت العطرية.

7. من الضروري فصل الأحذية عن الملابس. ويُفضّل وضع أوراق الجرائد في داخلها حفاظًا على شكلها.

المصدر: وكالات