نيمار: لا يهمنا يوفنتوس فنحن برشلونة

مدريد/PNN – صرح نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني بثقته حول قدرة فريقه على تجاوز عقبة يوفنتوس الإيطالي رغم تفوق الأخير بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الذهاب.

برشلونة سيكون بحاجة لتسجيل 4 أهداف دون تلقي أي هدف من أجل العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يرى اللاعبون والمدرب إنريكي أن تحقيق ذلك وارد وممكن.

وقال نيمار في تصريح مقتضب “لا يهم من هو الفريق الذي سنواجهه، الحقيقة الدائمة أننا نحن برشلونة”.

وحقق يوفنتوس انتصاراً هائلاً في معقله على حساب برشلونة في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، فيما لم يقدم الفريق الكتالوني الأداء المأمول منه رغم أنه صنع بعض الفرص الخطيرة على المرمى.

المصدر: وكالات