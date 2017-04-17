مؤسس واتساب باع أكثر من نصف أسهمه في فيس بوك

كما تعلمون عندما تستحوذ شركة ما على شركة أخرى فإنها تستطيع دفع قيمة الصفقة بعدة طرق سواء نقداً أو بأسهم في الشركة المستحوذة أو مزيج بينهما، والآن أظهرت وثائق رسمية أن مؤسس تطبيق واتساب باع أو أهدى أكثر من خمسة مليارات دولار من أسهمه خلال فترة قصيرة من العام الماضي.

وفق المستندات الرسمية فإن Jan Koum باع أو أهدى 43 مليون سهم من فيس بوك تصل قيمتها أكثر من 5 مليار دولار. تم بيع هذه الكمية من الأسهم في 120 عملية بيع بدءاً من الأول من ابريل الماضي تم فيها بيع أكثر من 30 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار.

كما ذكرت المستندات أنه أهدى 12.6 مليون سهم بدون توضيح الجهات التي تم الإهداء لها. وبهذا فإن حصة Koum من أسهم فيس بوك من الفئة الأولى A قد انخفضت من 2.6 بالمئة إلى 1.2 بالمئة.

من الشائع أن يبيع أصحاب الشركات الناشئة التي يتم الاستحواذ عليها أسهمهم التي حصلوا عليها بموجب صفقة الاستحواذ، خاصة لو كانوا بحاجة للتمويل أو كان أداء الشركة سيئاً ويريدون الخروج منها. مع ذلك لايزال مؤسس واتساب يملك 1.2 من أسهم فيس بوك من الفئة A.

الجدير بالذكر أن مارك زوكربيرغ نفسه باع بقيمة أكثر من مليار دولار من أسهمه في فيس بوك لتمويل شركته الخيرية التي أسسها مع زوجته.

المصدر: وكالات