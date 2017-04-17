الشرطة تحقق أمنية 8 أطفال بالتطوع للعمل في الشرطة السياحية بطولكرم

طولكرم/PNN – حققت الشرطة اليوم أمنية 8 أطفال بالتطوع للعمل في الشرطة السياحية في شرطة طولكرم .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بأن مركز المناهل في طولكرم قد تقدم بطلب لشرطة محافظة طولكرم عن رغبة 8 أطفال لتحقيق أمنيتهم للعمل ليوم واحد بالتطوع للعمل في شرطة السياحة بغرض مساعدة وخدمة المواطنين , على الفور قام العقيد عزام جبارة مدير شرطة محافظة طولكرم بتلبية أمنية الاطفال وتعليماته لشرطة السياحة والعلاقات العامة لاصطحابهم للاماكن السياحية في المدينة .

وأضاف البيان بأن المقدم مطيع شديد مدير السياحة والمقدم سامر الزيتاوي مدير العلاقات وطاقم شرطة السياحة بشرطة المحافظة قاموا باصطحابهم وعمل برنامج تدريبي للمتطوعين افراد شرطة السياحة الصغار يشمل زيارة عدد من الاماكن السياحية بالمدينة للاطلاع على عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين , وقد باشر المتطوعين الصغار في يومهم التطوعي بمعرفة عمل ضباط وافراد شرطة السياحية بالمحافظة على امن وحماية المواطنين وخدمتهم ، وخلال تدريبهم قاموا بمرافقة شرطة السياحة في اكثر من مكان سياحي بواجبهم على أكمل وجه خلال عثورهم على طفل ضائع وايصاله الى اهله .

كما قام المتطوعين بمرافقة شرطة السياحة باستقبال وفد من ذوي الإعاقة التابع لجمعية التأهيل المجتمعي وبلدية المزرعة الشرقية لمدينة الألعاب والأماكن السياحية في محافظة طولكرم ومشاركة المتطوعين الصغار للشرطة بتنظيم يوم ترفيهي لهم لرسم البسمة على وجوه الاطفال ذوي الاعاقة .

من جانبها أعربت اصغر متطوعة في الشرطة السياحية ميرا بركات عن بالغ شكرها وتقديرها لمديرية شرطة طولكرم وشرطة السياحة والعلاقات العامة لتحقيق أمنيتها وأمنية أصدقائها للتطوع في العمل بالشرطة لخدمة المواطنين .