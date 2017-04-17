إعلان جدول مباريات الأسبوعين الـ 20 و21 من دوري الوطنية والـ 22 من دوري الأولى

‏2 يومين مضت رياضة 168 زيارة

القدس /PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الأسبوعين العشرون والحادي والعشرون من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، والثاني والعشرون “الأخير” من دوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

 

الأسبوع العشرون

115

الجمعة 21/04/2017

مركز بلاطة

ثقافي طولكرم

16:00

نابلس

سليمان العمد

116

أهلي الخليل

شباب الخضر

16:00

الحسين

مجدي زبيدات

117

هلال القدس

شباب دورا

16:00

فيصل

خالد الصياد

118

شباب الخليل

مركز طولكرم

19:00

الحسين

فادي اللحام

119

واد النيص

شباب الظاهرية

19:00

الخضر

ابراهيم الحروب

120

شباب السموع

شباب يطا

19:00

دورا

محمود ابو صبيح

 

الأسبوع الحادي والعشرون

121

الثلاثاء 25/04/2017

شباب يطا

واد النيص

16:00

دورا

محمود ابو صبيح

122

شباب الخضر

هلال القدس

16:00

الخضر

فادي اللحام

123

شباب دورا

مركز بلاطة

19:00

دورا

محمود ابو صبيح

124

مركز طولكرم

شباب السموع

16:00

طولكرم

عوض بدير

125

الاربعاء 26/04/2017

شباب الظاهرية

أهلي الخليل

16:00

دورا

ناصر العمايرة

126

ثقافي طولكرم

شباب الخليل

16:00

طولكرم

عوض بدير

الأسبوع الثاني العشرون

127

الخميس 20/04/2017

نادي القوات

شباب العبيدية

17:00

فيصل

عماد قراعين

128

مؤسسة البيرة

جمعية الشبان

17:00

ماجد اسعد

خالد الصياد

129

ابناء القدس

جبل المكبر

17:00

الحسين

محمود ابو صبيح

130

نادي سلوان

بيت صفافا

17:00

الخضر

ابراهيم الحروب

131

نادي طوباس

مركز عسكر

16:00

الجامعة الامريكية

مجدي زبيدات

132

نادي جنين

مركز الامعري

19:00

الجامعة الامريكية

سليمان العمد

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