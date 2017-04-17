إعلان جدول مباريات الأسبوعين الـ 20 و21 من دوري الوطنية والـ 22 من دوري الأولى

القدس /PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الأسبوعين العشرون والحادي والعشرون من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، والثاني والعشرون “الأخير” من دوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

الأسبوع العشرون 115 الجمعة 21/04/2017 مركز بلاطة ثقافي طولكرم 16:00 نابلس سليمان العمد 116 أهلي الخليل شباب الخضر 16:00 الحسين مجدي زبيدات 117 هلال القدس شباب دورا 16:00 فيصل خالد الصياد 118 شباب الخليل مركز طولكرم 19:00 الحسين فادي اللحام 119 واد النيص شباب الظاهرية 19:00 الخضر ابراهيم الحروب 120 شباب السموع شباب يطا 19:00 دورا محمود ابو صبيح

الأسبوع الحادي والعشرون 121 الثلاثاء 25/04/2017 شباب يطا واد النيص 16:00 دورا محمود ابو صبيح 122 شباب الخضر هلال القدس 16:00 الخضر فادي اللحام 123 شباب دورا مركز بلاطة 19:00 دورا محمود ابو صبيح 124 مركز طولكرم شباب السموع 16:00 طولكرم عوض بدير 125 الاربعاء 26/04/2017 شباب الظاهرية أهلي الخليل 16:00 دورا ناصر العمايرة 126 ثقافي طولكرم شباب الخليل 16:00 طولكرم عوض بدير

الأسبوع الثاني العشرون 127 الخميس 20/04/2017 نادي القوات شباب العبيدية 17:00 فيصل عماد قراعين 128 مؤسسة البيرة جمعية الشبان 17:00 ماجد اسعد خالد الصياد 129 ابناء القدس جبل المكبر 17:00 الحسين محمود ابو صبيح 130 نادي سلوان بيت صفافا 17:00 الخضر ابراهيم الحروب 131 نادي طوباس مركز عسكر 16:00 الجامعة الامريكية مجدي زبيدات 132 نادي جنين مركز الامعري 19:00 الجامعة الامريكية سليمان العمد

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