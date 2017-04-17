إعلان جدول مباريات الأسبوعين الـ 20 و21 من دوري الوطنية والـ 22 من دوري الأولى

القدس /PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الأسبوعين العشرون والحادي والعشرون من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، والثاني والعشرون “الأخير” من دوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:
|
الأسبوع العشرون
|
115
|
الجمعة 21/04/2017
|
مركز بلاطة
|
ثقافي طولكرم
|
16:00
|
نابلس
|
سليمان العمد
|
116
|
أهلي الخليل
|
شباب الخضر
|
16:00
|
الحسين
|
مجدي زبيدات
|
117
|
هلال القدس
|
شباب دورا
|
16:00
|
فيصل
|
خالد الصياد
|
118
|
شباب الخليل
|
مركز طولكرم
|
19:00
|
الحسين
|
فادي اللحام
|
119
|
واد النيص
|
شباب الظاهرية
|
19:00
|
الخضر
|
ابراهيم الحروب
|
120
|
شباب السموع
|
شباب يطا
|
19:00
|
دورا
|
محمود ابو صبيح
|
الأسبوع الحادي والعشرون
|
121
|
الثلاثاء 25/04/2017
|
شباب يطا
|
واد النيص
|
16:00
|
دورا
|
محمود ابو صبيح
|
122
|
شباب الخضر
|
هلال القدس
|
16:00
|
الخضر
|
فادي اللحام
|
123
|
شباب دورا
|
مركز بلاطة
|
19:00
|
دورا
|
محمود ابو صبيح
|
124
|
مركز طولكرم
|
شباب السموع
|
16:00
|
طولكرم
|
عوض بدير
|
125
|
الاربعاء 26/04/2017
|
شباب الظاهرية
|
أهلي الخليل
|
16:00
|
دورا
|
ناصر العمايرة
|
126
|
ثقافي طولكرم
|
شباب الخليل
|
16:00
|
طولكرم
|
عوض بدير
|
الأسبوع الثاني العشرون
|
127
|
الخميس 20/04/2017
|
نادي القوات
|
شباب العبيدية
|
17:00
|
فيصل
|
عماد قراعين
|
128
|
مؤسسة البيرة
|
جمعية الشبان
|
17:00
|
ماجد اسعد
|
خالد الصياد
|
129
|
ابناء القدس
|
جبل المكبر
|
17:00
|
الحسين
|
محمود ابو صبيح
|
130
|
نادي سلوان
|
بيت صفافا
|
17:00
|
الخضر
|
ابراهيم الحروب
|
131
|
نادي طوباس
|
مركز عسكر
|
16:00
|
الجامعة الامريكية
|
مجدي زبيدات
|
132
|
نادي جنين
|
مركز الامعري
|
19:00
|
الجامعة الامريكية
|
سليمان العمد
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