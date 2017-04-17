اخبار فلكية 17.4.2017

الشمس في الثور

مساء الخميس 20.4.2017 تنتقل الشمس الى برج الثور وتمكث فيه حتى نهاية يوم 20.5.2017.

انتقال الشمس الى الثور يأتي بالراحة لمواليد الابراج الترابية اي الثور, العذراء والجدي والمائية اي السرطان, العقرب والحوت. فيما يلي ابرز المجالات التي نتأثر منها جميعا جرّاء وجود الشمس في برج الثور خلال الاسابيع الاربعة المقبلة:

الحمل: تتاح فرص لمكاسب مالية يكون اغلبها من العمل.

الثور: يبدأون تدريجيا فترة أفضل تعيد اليهم نشاطهم المفقود.

الجوزاء: على عكس مواليد الثور يدخلون فترة غير مريحة تتطلب منهم الانتباه اكثر الى صحتهم.

السرطان: ينشطون اجتماعيا .

الاسد: يدفعون بمصالحهم في مجال العمل.

العذراء: ينشطون في الدراسة الاكاديمية والسفر والاتصالات البعيدة وعمليات الاستيراد والتصدير والامور القضائية.

الميزان: يعيدون ضبط امورهم المالية المشتركة.

العقرب: يعززون شراكتهم.

القوس: يتراكم العمل لديهم – لينتبهوا الى صحتهم.

الجدي: يجتازون فترة ايجابية عاطفيا وماليا.

الدلو: ينصب تفكيرهم حول ضبط مصالحهم البيتية والعقارية.

الحوت: ينشطون في الدراسة ( ابتدائي وثانوي ) وفي الاتصالات والسفرات القصيرة.