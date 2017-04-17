على راسهم الاسير مروان البرغوثي : الاحتلال يعزل 3 من قيادات إضراب الأسرى

رام الله/PNN- نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين ثلاثة من قيادات الإضراب المفتوح للأسرى عن الطعام وهم الاسير القائد مروان البرغوثي وكريم يونس ومحمود ابوسرور الى عزل معتقل الجلمة وذلك في يوم الاضراب الأول.

وزعم موقع واللا نقلا عن موقع صحيفة نيوورك تايم انه تم معاقبة الاسير مروان البرغوثي بسبب تحريضه ونقله رسائل تحريض من داخل السجن بحسب مزاعم الاحتلال

وأفادت صفحة “إضراب الحرية والكرامة” على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، بأنه تم نقل الأسرى أنس جرادات وناصر عويس ومحمد زواهرة وهم من قيادات الأسرى من سجن (نفحة) إلى عزل (أيلا).

وكانت قد بدأ أكثر من ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بقيادة الأسير وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مروان البرغوثي، الاثنين، بالتزامن مع يوم الأسير، إضراباً مفتوحاً عن الطعام تحت عنوان “الحرية والكرامة”. وقام الأسرى بإخراج المواد الغذائية وأعلنوا بدء الإضراب بعد أن حلقوا رؤوسهم في سجون عسقلان، ونفحه، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع. وجاء قرار الإضراب بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع ما يسمى إدارة المعتقلات لتحسين أوضاعهم.

وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي حالة الطوارئ لمواجهة الإضراب، ملوحة بخطوات عقابية بحق الأسرى المضربين، على رأسها نقل كافة الأسرى إلى سجن النقب جنوب فلسطين.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، قد هدد في وقت سابق أنه لن يتم التفاوض مع الأسرى، فيما قالت مصلحة سجون الاحتلال إن لديها القدرة على التعامل مع المضربين عن الطعام، طبقا لتجارب الماضي، على حد تعبيرها.