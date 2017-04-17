وفد من نادي شباب رام الله يكرم أبو حاشية أمين عام الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم

القدس/PNN- استقبل عمر أبو حاشية أمين عام الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، في مقر الإتحاد بالرام، وفداً من نادي شباب رام الله مكوناً من محمد حمد رئيس النادي، ندين حوشية المدير الإداري، إلى جانب إسلام جمال ومحمد عدنان من اللجنة الرياضية، وأحمد حمدان من اللجنة الفنية والثقافية.

وجاءت الزيارة في إطار تكريم أبو حاشية بعد تعينه أميناً عاماً للإتحاد، إضافة إلى آليات تعزيز العلاقة بين النادي والإتحاد، وإطلاع الأمانة العامة على آخر نشاطات وإنجازات النادي.

ورحب أبو حاشية بوفد نادي شباب رام الله، مثمناً هذه الزيارة، متمنياً التفوق والتقدم لنادي شباب رام الله على كافة المستويات خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الإتحاد سيقوم بدوره من خلال مساعدة كافة الأندية على التطور وتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين.

كما أوضح أبو حاشية للوفد ضرورة إكمال عملية تسجيل النادي في المسابقات والبطولات المقبلة، مؤكداً أن الإتحاد يدعم أيضأً الفرق النسوية في الأندية، ومشيراً في هذا السياق إلى أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة في الدوري النسوي لهذا العام، مبيناً أن الإتحاد يهدف للنهوض بالرياضة النسوية ونشر اللعبة في جميع محافظات الوطن.

من جانبه قدم رئيس نادي شباب رام الله شكره لأمين عام الإتحاد على حسن الإستقبال، متمنياً التوفيق له في مهمته الجديدة، مثمناً دور الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم من خلال رئيسه اللواء جبريل الرجوب في تطوير الرياضة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.

وفي نهاية الزيارة قام وفد نادي شباب رام الله بتقديم درع تذكاري لأمين عام الإتحاد أبو حاشية من خلال وذلك باسم نادي شباب رام الله.