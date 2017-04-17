إضاءة الشموع في بيت لحم تضامنا مع الأسرى

بيت لحم /PNN-أضاء مواطنون الشموع في ساحة المهد ببيت لحم، مساء اليوم الاثنين، تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام.

واحتشد المواطنون، في خيمة الاعتصام التي تم نصبها في ساحة المهد، في إطار الفعاليات التضامنية التي بدأت اليوم نصرة للأسرى.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: “اليوم كان يوما جماهيريا بامتياز عندما خرجت جماهيرنا لنصرة أسرانا، فكانت بمثابة رسالة لإسرائيل أن قضية الأسرى مقدسة ومن الثوابت الوطنية ولا تنازل عنها”.

وأضاف: “اليوم الشعب الفلسطيني بعث رسائل إلى الامم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التدخل لتوفير الحماية للأسرى وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، وأيضا لحكومة نتانياهو أنه لا سلام ما دامت ترتكب الجرائم بحق أسرانا وشعبنا”.

ووصف قراقع الإضراب بـ”المعركة المفصلية والحاسمة”، مؤكدا أنه “علينا جميعا العمل على كافة الجهات لإنقاذ الأسرى ووضع حد لكل الانتهاكات الاحتلالية بحقهم”، وشدد على أن هذا اليوم يجب أن يكون وطنيا تضامنيا لا يتوقف حتى تحقيق مطالب الأسرى.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال شرعت منذ الصباح بإجراءات عزل قيادات الأسرى في زنازين انفرادية، تهدف إلى كسر الإضراب، “متوهمين أنهم بهذا يستطيعون كسر شوكة أسرانا”.

من جانبه، قال أمين سر حركة “فتح” محمد المصري في بيت لحم، في كلمة القوى الوطنية، “إننا نؤكد اليوم من خلال رسالة واضحة موجهه للعالم أن شعبنا ينتصر لأسرانا” مشددا على “ضرورة توحيد الصف الوطني في مواجهة المحتل وإنهاء حالة الانقسام”.

وتخلل الوقفة التضامنية قراءة أحد المعتقلين من سجن النقب رسالة من الأسرى، بالإضافة إلى حديث الشقيقين محمد ومحمود البلبول عن تجربتهم في الإضراب المفتوح عن الطعام وانتصارهما على السجان.