أبو عبيدة للأسرى: حريتكم مسألة وقت وعدوكم سيركع مُرغما

غزة/PNN-أكدت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الاثنين، أن تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال ما هي إلا “مسألة وقت”,

وقال المتحدث باسم الكتائب “أبوعبيدة”، خلال كلمة مسجلة له لأطول موجة إذاعية في العالم بعنوان “مليون سنة أسر” عبر إذاعة طيف من قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، “نقول لأسرانا الذين يقضون زهرات عمرهم في سجون الاحتلال، أنتم حاضرون بيننا وقضيتكم محط اهتمامنا رغم أجندة المقاومة المثقلة بالأعباء الكبرى، ورغم كل ما يحاك لشعبنا”.

وأضاف، في تصريح له بمناسبة “يوم الأسير الفلسطيني”، “ولتقضوا أيامكم وأنتم موقنون بالفرج مستعدون للحرية، فحريتكم قرار ودين والتزام”، مشدداً على أن “أبواب السجون ستكسر وأن قيد الأسرى سيتحطم وسيركع العدو صاغراً مرغما أمام إرادة شعبنا ومقاومته”.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن “كتائب القسام ترقب عن كثب معركة أسرانا ونضالهم في السجون مع الاحتلال حتى نيل حقوقهم ووقف هجمة السجان الصهيوني”.

كما لفت إلى أن هذه المعركة هي “جزء من المعركة الكبرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومقاومته وعلى رأسها كتائب القسام على كل الجبهات من أجل حرية الشعب وحرية الأرض والمقدسات وحرية الأسرى”.

وجدد أبو عبيدة عهد كتائب القسام للأسرى من الفصائل كافة، بأن حريتهم في مقدمة أولويات الكتائب حتى ينعموا بالحرية.

وقال إن “الأسرى حاضرون بيننا وقضيتهم هي محط اهتمامنا ورأس أولوياتنا، رغم كل تفاصيل الوجع الفلسطيني ورغم أجندة المقاومة المثقلة بالأعباء الكبرى، ورغم كل ما يحاك لشعبنا ومقاومتنا من دسائس وفتنٍ ومؤامرات”.

ويحيي الفلسطينيون هذا اليوم داخل وخارج فلسطين بأنشطة متنوعة، ويسعى نشطاء فلسطينيون وأنصار للأسرى في سجون الاحتلال من دول مختلفة إلى تدويل يوم الأسير، عبر إقامة فعاليات وأنشطة في عدد من دول العالم لتسليط الضوء على هذا الملف.