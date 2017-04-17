اتحاد القدم المصري يكشف عقوبة الزمالك بعد الانسحاب

القاهرة/PNN-كشف الاتحاد المصري لكرة القدم العقوبة التي سيتم توقيعها على نادي الزمالك بعد انسحابه الأحد، من مباراة مصر للمقاصة في الجولة 22 للدوري المحلي الممتاز.

ونشر الاتحاد على موقعه الرسمي نص المادة 46 من لائحة المسابقات، والتي تنطبق على حالة الفريق الأبيض، وتضمنت 4 عقوبات.

وذكر الاتحاد: “يعتبر الفريق المنسحب من مباراة مهزوماً فيها (وهو ما يعني خسارة نقاط المباراة الثلاث)، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيده في نهاية الموسم، ويعاد ترتيب الفريق في جدول الدوري في حالة استكماله المسابقة”.

وأضاف: “توقيع غرامة مالية على الفريق المنسحب قدرها 200 ألف جنيه، ومعاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب”.

ورفض الزمالك الحضور إلى ملعب “بترو سبورت” مكان إقامة المباراة، ليضطر الحكم محمد فاروق لإلغاء اللقاء بعد مرور أول 20 دقيقة.

وجاء رفض الزمالك احتجاجاً على عدم تنفيذ طلبه بتأجيل المباراة إلى يوم الثلاثاء المقبل.