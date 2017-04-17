الشرطة تلقي القبض على شخص يقوم بتأجير دراجات نارية للأحداث بجنين

جنين/PNN–كشفت الشرطة النقاب عن قيامها بتوقيف، شخص يعمل على تأجير دراجات نارية في جنين خلافا لاحكام القانون.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات تلقى مركز شرطة قباطية بلاغا حول قيام أحداث تقل اعمارهم عن 18 عاما، بقيادة دراجات نارية بطريقة متهورة تعرض حياتهم وحياة الآخرين والممتلكات الى الخطر”.

واضاف:” وبالتحري وجمع المعلومات تم استدعاء اثنين من الاحداث، من ابناء البلدة حيث افادوا بقيامهم باستئجار تلك الدراجات من شخص من بلدة الشهداء جنوب جنين وعلى الفور تحركت قوة من المركز الى المكان وتم القاء القبض على الشخص المشتبه به وضبط دراجة نارية بحوزته وتم احالته والدراجة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه وتسليم الاحداث الى حماية الاسرة والاحداث اصولا”.

وحول خطورة قيادة الاحداث للدراجات النارية، اوضح المقدم ارزيقات، بأن للدراجة النارية خطورة كبيرة فحوادثها قاتله وتزداد خطورتها عندما تكون غير قانونية وسائقها لا يحمل رخصة تأهله لقيادتها. وهناك اطفال يقودون مثل هذه الدراجة، وقد تسببت بكثير من الحوادث نتج عنها وفيات وإصابات خطيرة بين الشباب والاطفال.

واشار ارزيقات، الى ان قيادة الدراجات النارية تكثر في مناطق الريف الفلسطيني، وفي المخيمات والمناطق البعيدة عن مراكز المدن. وغالبية هذه الدراجات غير قانونية، ويتم تهريبها من الداخل الى أراضي الدولة الفلسطينية .

وناشدت الشرطة على لسان المتحدث باسمها، أولياء الامور بضرورة منع أبنائهم من قيادة الدراجات النارية والمركبات غير القانونية، حماية لهم وحفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.