اعتقال 7 بالضفة و11 اصابة بمواجهات بالعيزرية وابو ديس

القدس/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية.

وحسب ما أورده موقع الناطق باسم جيش الاحتلال فإن سبعة فلسطينيين اعتقلوا خلال ساعات الليل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية .

في سياق منفصل، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي العيزرية وأبو ديس، جنوب شرق مدينة القدس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 11 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و23 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي شهدتها البلدتان، مشيرة إلى أن كافة الإصابات جرى علاجها ميدانيا.