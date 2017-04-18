اربع فوائد للتفاح لا تتوقعها

المصدر: “النهار”

هناك مقولة قديمة عن التفاح وهي “أن أكل تفاحة واحدة في اليوم تبقي الطبيب بعيداً” ، وقد أثبتت هذه المقولة صحتها بعد معرفة الخصائص الغنية التي يحتوي عليها التفاح وما له من آثار صحية على الإنسان. ففوائد التفاح عدة، اذ يعتبر من أهم الفاكهة المفيدة فى حياتنا، والصيدلية الطبيعية في المنزل،

حيث أنه يحتوي على معظم الفيتامينات والألياف والمواد المضادة للاكسدة. كما أنه مصدر مهم لتخليص الجسم من السموم، ومكافحة الشيخوخة. ها هي نشرها موقع “Health”.

– زيادة مناعة الجسم:

يحتوي التفاح الأحمر على مادة تسمى

“”quercetin وهي مادة مضادة للأكسدة، وهذه المادة تعمل على تقوية جهاز المناعة .

– الوقاية من هشاشة العظام: وجد الباحثون الفرنسيون أن إحدى مواد الفلافونوييد “هي مجموعة مركبات عضوية تعمل على الوقاية من أمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى”، موجودة بالتفاح وهذه المادة تحمي النساء بعد انقطاع الطمث من مرض هشاشة العظام. وأيضاً، يحتوي التفاح على مادة أخرى تدعى “بورون” تعمل على تقوية العظام.

– تحسين البصر: لا يمكن تجنب مشكلات العينين غالباً، ولكن لحسن الحظ، يمكن التفاح أن يساعد في تخفيف بعض آثار ضعف البصر. التفاح يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين A وفيتامين C، والتي تساعد في علاج العمى الليلي، كما أنها تعزز حالة العينين الصحية ويمكن أن تساعد في منع مشكلات البصر من التفاقم.

يخفض خطر الإصابة بالأمراض القلبية: من أكثر ما يميز التفاح احتواءه على المواد المضادة للأكسدة الغنية. كما اتضح أن احتواء التفاح مواد مضادة للأكسدة يجعل منه واحداً من أكثر الفواكه الصحية للقلب. فبتناول التفاح، يمكن الناس تجنب تجمع بيروكسيد الدهون (أكسدة الدهون). وهذا يقلل بدوره من خطر الإصابة بقائمة طويلة من الامراض القلبية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويجب أن يؤكل التفاح بقشره لأن الجلد يحتوي على كيرسيتين وهو “الفلافونوييد” الذي يحمي من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول في الدم، والحساسية، والسرطان، وإعتام عدسة العين، ومرض السكري والربو والنقرس وأمراض أخرى .