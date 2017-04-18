احلام ترتكب خطا كارثياً وتفضح هوية محرك ابلة فاهيتا بالفيديو

من المعروف عن الفنّانة احلام تصرّفاتها العفويّة والغير مدروسة، فلا تنتقي أيّ كلمة تتفوّه بها أو أيّ تصرّف تبادر به على عكس أغلب النّجمات. وهذا الأمر دائماً ما أوقعها في مواقف لا تُحسد عليها وعرّضها لإنتقادات كثيرة كانت بغنى عنها لو أنّها حسبتها جيّداً وانتبهت أكثر.

ولأنّها تُشارك جمهورها بتفاصيل عديدة عن أهمّ نشاطاتها الفنيّة واليوميّة، كانت احلام التي عانت بسبب نانسي عجرم مؤخراً، قد صوّرت فيديو لقائها بالدمية المصرية السّاخرة “ابلة فاهيتا” ونشرته عبر أحد حساباتها، لكنّها عن طريق الخطأ ومن قصد، كشفت عن محرّكها والشّخص الأساسي الذي يتكلّم بإسمها وهو “حاتم الكاشف”. هذا الخبر ضجّت به مواقع التّواصل الإجتماعي وتمّ تداول المقطع المصوّر بشكل كثيف على مدى أيّام.

وهذه الدّمية كانت أثارت فضول الكثيرين منذ ظهورها على الشّاشة وعادةً ما كان يسأل البعض عن الهويّة الحقيقيّة ومحرّك لـ”ابلة فاهيتا” حتّى كُشفت عن طريق الشامسي أخيراً. والكاشف هو المبتكر لهذه الدمية التي أصبحت تمتلك شهرة واسعة توازي شهرة أكثر المذيعين والإعلاميين المعروفين على السّاحة.

من ناحية أخرى، نشرت الفنّانة الإماراتية التي أحيت حفلاً ناجحاً في أوبرا الكويت وشاركت الجمهور تحضيراته الكثيرة، عبر حسابها الشّخصي على موقع الصّور والفيديوهات “إنستقرام” صورة للشيخة عائشة بنت راشد وهنّأتها لتخرّجها من إحدى الجامعات في بريطانيا وعلّقت قائلة: “الف مبروك للغاليه بنت الغاليين الشيخه عائشه بنت راشد تخرجها بالصور: حفل تخريج الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة حفيدة سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي جرى يوم أمس في كلية سانت هيرس العسكرية في بريطانيا . وهي اول فتاه بحرينية تتخرج من هذه الجامعة العريقه… فخورين فيها”.

في سياق منفصل، نشرت الكاتبة فجر السعيد عبر أحد حساباتها صورة من حساب احلام على “سناب شات” التي أظهرت أنّها متواجدة في المستشفى وكُتب عليها “أنا مريضة”. وتمّنت لها السعيد الشفاء العاجل قائلة “سلامات أم فاهد ماتشوفين شر يا غاليه ياليته فيني ولا فيج”، فيما لم تكشف أيّ تفاصيل عن أسباب دخولها المستشفى بهذا الشّكل المفاجئ.

المصدر: MSN.