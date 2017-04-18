وتتجه الأنظار دائماً إلى مدافعي الفريقين الكبيرين وطريقة إيقافهم موهبة نجوم الريال وبرشلونة خاصة أن الفريقين يضمان العديد من المواهب اللامعة سواء في الفترة الحالية أو على مدار التاريخ وهو ما تسبب في أزمات خلال الكلاسيكو.

وكان البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد متصدر نجوم الأزمات في الكلاسيكو لفترات طويلة خاصة بعد أن فرض الرقابة على الأرجنتيني ميسي نجم برشلونة حين كان مورينيو مدربًا للريال وسبق أن دهس يد ميسي متعمدًا وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات ضده.

وسبق أن دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو في مشادّة مع لاعبي برشلونة بسبب اعتداءه على الإسباني جوارديولا مدرب البارسا السابق مما أثار أزمة حادة.

وسقط دافيد فيا مهاجم برشلونة الأسبق أمام منطقة الجزاء في إحدى لقاءات الكلاسيكو ليقوم بعدها أربيلوا بدهس قدمه لينشب خلافًا بين اللاعبين بعد قيام الثنائى أربيلوا وسيرجو راموس برفع “فيا” عن الأرض.

وتسبب ذات مرة اللاعب بوسكيتس نجم برشلونة، في أزمة داخل الملعب، بعدما ارتكب مشهد غير أخلاقي ودهس على رأس بيبي مدعياً أنه لم يقصد ذلك، وثار لاعبو ريال مدريد غضباً من هذا السلوك.

ووسط كل هذه الأزمات يلمع اسم قائد برشلونة كارليس بويول الذي خاض 32 مباراة كلاسيكو على مدار الفترة بين 1999 إلى 2014.

ولم يسبق أن دخل بويول في أزمة أو خلاف خلال مباريات الكلاسيكو طوال تاريخه الطويل وكان مثالاً يحتذى به في ظل تعامله الراقي وابتعاده عن أي أزمة خلال مباريات برشلونة وريال مدريد.

وتميز بويول أنه خاض مباريات الكلاسيكو دون الدخول في أي أزمات مع لاعبي ريال مدريد ولم يكن طرفاً في أي أزمة خلال تاريخه بهذه المواجهات.

المصدر: كووورة.