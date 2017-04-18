وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن فينجر، حصل على وعد من إدارة النادي اللندني بتخصيص 2000 مليون جنيه إسترليني لصفقات الصيف، حيث وضع على رأس القائمة المطلوبة، ألكسندر لاكازيت هداف أولمبيك ليون الفرنسي.

وسجل لاكازيت 30 هدفًا بقميص ليون هذا الموسم، إلا أنه يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي، لرغبته في الانتقال إلى نادٍ أكبر، يضمن له المشاركة في البطولات الأوروبية الكبيرة.

ولكن آمال فينجر، تواجهها منافسة قوية للفوز بصفقة لاكازيت من نادي أتلتيكو مدريد الذي يسعى مدربه دييجو سيميوني لضم رأس الحربة، تحسبًا لرحيل أنطوان جريزمان إلى مانشستر يونايتد، في ظل عدم اقتناعه في الوقت ذاته بإمكانيات كيفين جاميرو.

كما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن نادي بوروسيا دورتموند، حدد 60 مليون جنيه إسترليني، لبيع مهاجمه بيير إيمريك أوباميانج، الذي ألمح أكثر من مرة برغبته في اللعب لصفوف ريال مدريد، منتظرًا تحرك مسؤولي النادي الملكي، لتحقيق حلمه.

وقالت الصحيفة الألمانية، أن إدارة دورتموند، تفكر أيضًا في ضم ألكسندر لاكازيت، تحسبًا للرحيل المحتمل للهداف الجابوني أوباميانج.

المصدر: كووورة.