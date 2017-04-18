فينجر يكشف سبب تغيير خطته بعد 20 عامًا

ارسنال/PNN- فسّر أرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، أسباب اعتماده على اللعب بثلاثة مدافعين، خلال مواجهة ميدلسبره، التي انتهت بفوز الجانرز 2-1 مساء الإثنين في ختام منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز.

وأوضح فينجر في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أنه استشعر خلال الفترة الأخيرة، بأن دفاع أرسنال ضعيف، مؤكدًا أن الفريق كان يحتاج تأمين الخط الخلفي، مضيفًا: “في المباريات الأخيرة واجهنا فرقًا تلعب كرات طولية مباشرة، لذا قررت اللعب بثلاثة مدافعين”.

وأضاف المدرب الفرنسي المخضرم: “لقد سارت الخطة بشكل جيد في الشوط الأول، ولم يُهدد مرمانا بفرص خطيرة، وكان الدفاع صلدًا في التصدي للركلات الثابتة، وفي الشوط الثاني سيطرنا تمامًا على كل الكرات العالية للمنافس”.

وسرد أرسين فينجر سببًا آخر لتغيير الخطة، قائلاً: “في بعض الأحيان، عندما يفتقد اللاعبون الثقة، فإن المدرب عليه تجربة شيء جديد، مما يساهم في زيادة درجات التركيز، فالفريق كان يعاني من كبوة نفسية شديدة بعد تلقي مرمانا 3 أهداف مرتين في مباراتي وست بروميتش وكريستال بالاس”.

وأتم المدير الفني لأرسنال ضاحكًا: “اللعب بثلاثة مدافعين لأول مرة بعد 20 سنة، مؤشر أنني قادر على التطوير والتغيير رغم تقدمي في السن”.

المصدر: كووورة.