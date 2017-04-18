المالكي: وفد ثلاثي سيتوجه الى واشنطن تحضيرا لزيارة الرئيس عباس للولايات المتحدة

رام الله/PNN- قال وزير الخارجية د. رياض المالكي إن الوفد الثلاثي رفيع المستوى الذي سيتوجه إلى واشنطن خلال الأيام القادمة للتحضير لزيارة الرئيس محمود عباس إلى الولايات المتحدة سيناقش النقاط الرئيسية التي سيجري بحثها خلال لقاء الرئيس بنظيره الأمريكي دونالد ترامب .

وبشأن زيارته إلى الصين التي اختتمت قبل أيام، قال المالكي في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم إنها كانت ناجحة بامتياز سياسيا واقتصاديا وتنمويا وجرى خلالها الاتفاق على عديد القضايا التي من شانها تطوير العلاقة الثنائية بين فلسطين والصين.

المالكي أنه جرى الاتفاق على دعم الصين لانضمام فلسطين للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وقيام شركات صينية بالاستثمار في فلسطين في مجال البنية التحتية من طرق ومشافي ومدارس .

وأضاف أنه جرى الاتفاق على إنشاء وبناء وتنفيذ وإدارة مناطق صناعية في فلسطين وقيام الصين بفتح أسواقها أمام البضائع الفلسطينية إضافة إلى البدء بإقامة محطة لتوليد الطاقة الشمسية في جنوب الضفة وأيضا إنشاء مصنع للخلايا الشمسية بدعم وتغطية صينية كاملة.