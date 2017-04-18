المنصور: ابرز قضايا جلسة مجلس الامن اضراب الاسرى والقدس وتنفيذ قرار 2334

رام الله/PNN- يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة نقاش عام في العشرين من الشهر الجاري برئاسة الولايات المتحدة لبحث عديد القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور “لصوت فلسطين” صباح اليوم إن أبرز القضايا على أجندة الجلسة هي إضراب الأسرى والقدس وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 المتعلق بالاستيطان وكذلك الملف السياسي واللقاءات التي تمت والتي ستجري مع الإدارة الأمريكية.

وأوضح السفير منصور إن هذه الجلسة ستعقد عشية وصول وفد فلسطيني عالي المستوى إلى واشنطن للتحضير لزيارة الرئيس محمود عباس المرتقبة في بداية أيار .

وأضاف السفير رياض منصور بأن الكلمة التي ستقدمها فلسطين خلال جلسة مجلس الأمن ستركز على مسارين متوازيين هما إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وبشأن إضراب الحركة الأسيرة، قال منصور إنه جرى إرسال رسالة بالخصوص لمجلس الأمن وعممت كوثيقة رسمية في الأمم المتحدة بهدف الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى.