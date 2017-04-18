نادي الاسير يستصدر قرارات جوهرية بحقّ اسرى

رام الله/PNN- قال محامي نادي الأسير محمود الحلبي بأنه تمكّن من استصدار قرارات جوهرية (لا يتمّ تجديدها مرة أخرى) بحقّ أسرى قيد الاعتقال الإداري.

وأوضح الحلبي أن القرارات صدرت بحقّ الأسرى:

1.عمر حاتم سليمان أسعد، من جنين، ويكون الإفراج عنه بتاريخ 8.8.2017

2. محمد خالد مدني، من نابلس، ويكون الإفراج عنه بتاريخ 9.8.2017

3.صدام غالب السعدة، من الخليل، ويكون الإفراج عنه بتاريخ 5.8.2017

4. سالم محمود طرايرة، من الخليل، ويكون الإفراج عنه بتاريخ 12.6.2017

5.محمد محمود عوض، الخليل، ويكون الإفراج بتاريخ 22.5.2017

7.علاء عبد الرحيم عظيم، من رام الله، ويكون الإفراج بتاريخ 13.7.2017

8.قصي ـحمد عيسى، من بيت لحم، ويكون الإفراج 4.6.2017 .

9.عمار إبراهيم حمور، من جنين، ويكون الإفراج 8.6.2017 .

10. محمود عزيز ريماوي، من رام الله، ويكون الإفراج 23 .6.2017

11.إسماعيل يوسف عثمان، من طولكرم، ويكون الإفراج بتاريخ 25.5.2017

12.أحمد مصطفى بلال، من يعبد جنين، ويكون الإفراج 3.8.2017 .

13.أمين ناصر دحادحة، من رام الله، ويكون الإفراج 18.4.2017.

14.أحمد محمد عطا وراد، من نابلس، ويكون الإفراج بتاريخ 15 5 2017.

15. وائل يونس بدر، من القدس، ويكون الإفراج عنه بتاريخ 12.5.2017.