قيادي حماس خليل الحية:جاهزون لانتخابات وطنية ورئاسية وتشريعي

غزة/PNN/ قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الدكتور خليل الحية جاهزية الحركة لاجراء نتخابات وطنية ورئاسية وتشريعية رزمة واحدة وفورا على حد قوله.

ونقل المركز الفلسطيني للاعلام التابع لحماس قوله أن غزة ما زالت مسؤولة حكومة الحمدالله (حكومة التوافق) فلتأتي وتتسلم مهامها الآن، قائلا: “هذه غزة مسؤوليتكم فديروها بعدل”.

وقال الحية خلال مؤتمر صحفي تعقده حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة: ” فوجئنا بإجرءات أبو مازن تجاه غزة وكأن القطاع هو من يسحب البساط السياسي من تحت قدميه”، لافتا إلى أن أسوأ ما في الأمر هو استحضار الخطاب الديني لتبرير حرق القطاع.

وحول القضية الفلسطينية ووضع المنطقة أكد الحية أن القضية الفلسطينية لم تعد من أولويات الأمة جراء ما تعانيه من صراعات، مبينا أن الخاسر الوحيد مما يجري في المنطقة هو شعوب الأمة العربية ومقدراتها وتابع “العدو يستغل حالة الصراع في الأمة العربية ويتمدد سياسياً وأمنياً واقتصادياً”