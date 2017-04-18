الاحتلال يعتقل (13) مواطناً من محافظات الضفة الغربية

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (13) مواطناً من محافظات الضفة الغربية، وذلك منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل سبعة شبّان من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أحمد تركي (21 عاماً)، محمد الصرفندي (20 عاماً) وأسامة نخلة من بلدة بيتونيا، ومحمد عبد الله عرار (35 عاماً)، ومحمد عبد الرحيم اسناف (24 عاماً)، من بلدة قراوة بني زيد، علاوة على صهيب فهمي سرور ومصطفى إبراهيم سرور من بلدة نعلين.

واعتقل الاحتلال الشّابين أيمن منذر ثوابتة (21 عاماً) من بلدة بيت فجار، ومحمود خليل نبهان (21 عاماً) من بلدة العبيات في محافظة بيت لحم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال كل من: رائد إبراهيم هرشة (٢٠ عاماً)، من بلدة قفين في محافظة طولكرم، ومحمد أسعد نزال من بلدة قباطية في محافظة جنين، وأيسر بلال فضيلات (18 عاماً)، من مخيم العروب في محافظة الخليل، وصالح الفاخوري (60 عاماً)، من مدينة القدس.