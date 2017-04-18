لجنة الانتخابات تعلن بدء اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية

رام الله/PNN- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن بدء استقبال طلبات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية المرشحة بالضفة الغربية، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى مساء يوم الأحد الموافق 7 أيار 2017.

ويحق للقوائم المرشحة تقديم طلبات اعتماد وكلاء يمثلونها للرقابة على العملية الانتخابية، حيث تمنحهم اللجنة بطاقات اعتماد خاصة تمكنهم من الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز، وفق ضوابط وشروط محددة.

ويمكن تقديم طلب الاعتماد على النموذج المخصص لذلك، ويسلم إلى مكتب لجنة الانتخابات في المنطقة الذي تتبع له الهيئة المحلية التي ترشحت القائمة لعضوية مجلسها، بحيث يمكن الحصول على هذه النماذج من مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقعها الالكتروني حيث نشرت اللجنة تفاصيل عملية اعتماد الوكلاء: www.elections.ps

يذكر أن طلبات الاعتماد تقدم رسميا من قبل ممثلي القوائم الانتخابية المرشحة فقط، في حين لا يتم استقبال الطلبات بشكل فردي.