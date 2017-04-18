انضمام عدد من الاسرى المرضى في سجن عسقلان إلى اضراب الحرية والكرامة

رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن عدد من الأسرى المرضى القابعين في سجن عسقلان، أبلغوا محامي الهيئة كريم عجوة والذي زارهم صباح اليوم أنهم قرروا اليوم الانضمام إلى الاضراب المفتوح عن الطعام والتي تخوضه الحركة الأسيرة لليوم الثاني على التوالي.

وكشفت اللجنة الإعلامية لمتابعة شؤون الإضراب المنبثقة عن الهيئة والنادي أن الأسرى المرضى الذين التحقوا في الإضراب هم: سعيد مسلم، عثمان أبو خرج، إبراهيم ابو مصطفى، ياسرأبو ترك، نزيه عثمان، أيمن الشرباتي، عبد المجيد مهدي.

وأكد عجوة للجنة الإعلامية أن سلسلة من العقوبات طالت الأسرى المرضى الذين التحقوا بالإضراب، والتي تمثلت في مصادرة الاجهزة الكهربائية والملابس والأغطية، واطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.

ولفتت اللجنة بأنه على الرغم من تردي وصعوبة الأوضاع الصحية لبعضهم، حيث المعاناة من أمراض القلب وغيرها من الامراض المزمنة، إلا أنهم أصروا على خوض الإضراب مع غخوانهم ورفاقهم حتى تحقيق مطالبهم.