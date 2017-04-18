القدس: الاحتلال يهدم “كرفانين” ويشرد 17 فردا في حي المكبر

القدس/PNN- هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، “كرفانين” في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وكانت قوات معززة من جنود وشرطة الاحتلال رافقت الجرافات، وضربت طوقا عسكريا محكما بمحيط المنطقة، قبل أن تشرع بتدمير الكرفانين، اللذين يعودان للمواطنين محمد أمين شقيرات وعمار حديدون، في منطقة “خلة عبد” بالحي.

ولفتت مصادر مقربة من العائلتين إلى أن عملية التدمير تمت دون سابق انذار، ومساحة “كرفان” عائلة حديدون تبلغ 40 مترا مربعا، وتعيش فيه أسرة مكونة من 7 أفراد، بينهم 5 أطفال، ووضعه صاحبه على أرضه عام 2011، بعد هدم منزله عام 2009.

أما عائلة شقيرات التي تم هدم “كرفانها” السكني المؤلف من غرفتين، ومطبخ، وحمام، فيقطن فيه 10 أفراد، علما أن شقيرات وضع كرفانه على أرضه، بعد هدم الاحتلال منزله في المنطقة قبل نحو عام.