“الهستدروت” يعلن اضرابا شاملا في القطاع العام الاسبوع المقبل

تل أبيب/PNN- أعلن رئيس نقابة العمال العامة في إسرائيل “الهستدروت”، أفي نيسانكورن، اليوم الثلاثاء، عن إضراب شامل في القطاع العام الحكومي، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على أوضاع العاملين في وسائل الإعلام الحكومية، وسلطة البث وهيئة البث العام.

وقال نيسانكورن، “جرت في الأسابيع الأخيرة لعبة تهكمية ومؤلمة على ظهر العاملين، وأعلنت في أعقابها عن نزاع عمل في كافة المرافق العامة. ينبغي وضع نهاية لهذه القضية المؤلمة. وإذا لم يوضع حل، فسيجري إضراب شامل في القطاع العام كله يوم الثلاثاء المقبل”.

وأضاف ان قرارات الحكومة الإسرائيلية بخصوص إقامة هيئة البث العام اتخذت من خلال تجاهل تام لممثلي العاملين.

وسيصادف بدء الإضراب في اليوم نفسه الذي من المقرر أن تصوت فيه الكنيست على إرجاء بدء بث هيئة البث العام لأسبوعين.