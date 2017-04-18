بالصور: مهندسو الدفاع المدني يصممون برنامج إلكتروني يربط غرف العمليات الفرعية مع المركزية

رام الله/PNN- إفتتح مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار ووكيل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سليمان الزهيري وعدد من ضباط الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتدريب طواقم عمليات الدفاع المدني على برنامج العمليات في مقر وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة رام الله.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني وصل PNN نسخة عنه: أن البرنامج الإلكتروني من جهد وتصميم مهندسو الدفاع المدني والهدف سرعة نقل المعلومات والبيانات من غرف العمليات الفرعية الى العمليات المركزية وتوفير الوقت والجهد والمال،والبرنامج تكمن أهميته في تحول نظام إدارة العمليات من التسجيل الورقي للتسجيل المحوسب.

وأضاف التقرير أن البرنامج يعمل بنظام عمل موحد في توثيق البلاغات وإدارة الأحداث أثناء التعامل معها وتكون في النهاية على شكل تقرير لكل حادث يشمل جميع المعلومات ،وأيضا البرنامج يشمل إصدار الإحصائيات بمختلف انواعها.ومن الجدير بالذكر أن عدد المشاركين بالورشة 30 ضابط وضابط صف من إدارة العمليات.

من جهته أكد وكيل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سليمان الزهيري أن هذا الإنجاز يضاف الى إنجازات الذي يسجلها الدفاع المدني في ظل القيادة الحكيمة والتي تسعى للنهوض بالدفاع المدني وتطوير كافة الإدارات لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

كما وشكر اللواء ركن يوسف نصار وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إستضافتهم للورشة مؤكدا على شراكة الدفاع المدني مع كافة المؤسسات الحكومية والاهلية لتقديم ما هو أفضل في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.