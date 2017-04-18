ادارة سجن “عوفر” تنقل الاسرى المضربين الى القسم (11) بعد تحويله لعزل

رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجن “عوفر” قامت اليوم الثلاثاء، بنقل الأسرى المضربين فيه إلى القسم (11) في نفس السّجن وذلك بعد تحويله إلى قسم عزل.

وأوضحت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن المؤسستين أن سجّاني الاحتلال قاموا بتفتيش الأسرى المضربين تفتيش عارٍ قبل دخولهم القسم، وتجريدهم من جميع ملابسهم وتزويدهم بملابس “الشاباص” (الملابس البنية اللون الخاصة بالسجن)، إضافة إلى تزويدهم ببطانيات قذرة.

وذكرت الّلجنة أن عدد الأسرى المضربين قابل للزيادة في الفترات القادمة.